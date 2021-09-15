Картина дня. Финансы

44 599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ig Lipinsky
    Пена фин-торг интерна. Стерилизаторы фиатных денег.Forbes (США): Рос...
  • Ночной кошмар
    Ага, ворвались в твою квартиру, и потребовали отдать всё золото, нажитое непосильным трудом. Ограбили подчистую...)))Forbes (США): Рос...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Так инженеры средей руки зарабатывают 60-80 000 уе в годПрофессор Михаил ...

Окская судоверфь спустила на воду сухогруз «Александр Иванов» проекта RSD59

Окская судоверфь спустила на воду сухогруз «Александр Иванов» проекта RSD59

Cпущено на воду многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD59 «Александр Иванов». Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх