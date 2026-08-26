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Холанд – фаворит на приз лучшему игроку АПЛ по итогам сезона-2026/27. Бруну, Райс и Палмер – в топ-5 у букмекеров

Букмекеры открыли линию на победителя в номинации «Игрок года» по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) в сезоне-2026/27.

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