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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осака о Чжан Шуай: «Не представляю, какой психологической стойкостью нужно обладать, чтобы справиться с 24 поражениями подряд»

Осака о Чжан Шуай: «Не представляю, какой психологической стойкостью нужно обладать, чтобы справиться с 24 поражениями подряд»

«Когда я только пришла в тур, она в каком-то смысле меня опекала. Все это время она невероятно тепло ко мне относилась.

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