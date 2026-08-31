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SUSANIN

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Более 3,5 тысяч гостей посетили спортивный фестиваль «Времена года» в Ижевске

Более 3,5 тысяч гостей посетили спортивный фестиваль «Времена года» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Спортивный фестиваль «Времена года» (0+) собрал в Ижевске более 3,5 тыс. участников и зрителей.

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