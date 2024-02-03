Politico: Орбан изменил мнение по Украине из-за Макрона и Мелони

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изменил свое мнение по вопросу оказания Украине финансовой помощи благодаря гостеприимству президента Франции Эммануэля Макрона и очарованию премьера Италии Джорджи Мелони.
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