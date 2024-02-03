Politico: Орбан изменил мнение по Украине из-за Макрона и Мелони

Бендер Задунайский

Слабохарактерный оказался . Поддался гостеприимству педика и очарованию прошмандовки . Повелся на круассан и показ дряблых титек ./ Встретилась с ним в отеле "Амиго" : Не виноватая я , он сам пришел " ! /