Свердловские ветераны МВД почтили память Героя Советского Союза, штурмовавшего Рейхстаг

Свердловский корпус ветеранов органов внутренних дел организовал патриотическую акцию «Эстафета памяти» в честь Героя Советского Союза, легендарного комбата Победы, штурмовавшего Рейхстаг, полковника МВД Степана Неустроева.
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