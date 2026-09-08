ES – Scalp Trade Opportunity | 7658 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Today’s level of interest on ES comes in around 7658, where we have several pieces of confluence lining up for a potential scalp opportunity.
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