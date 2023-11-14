Honda Civic превратили в Lamborghini Huracan

Модификации, внесенные в эту Honda Civic, вызывают сомнения, но они все же придают автомобилю уникальный внешний вид Старую Honda Civic любят за простоту, надежность и практичность, но ни в каком другом обличье, кроме Si или Type R, он никогда не был самым желанным автомобилем на рынке.