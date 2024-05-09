Роджерс: Беспредел вместо законов войны

TF

Tatyana Fedotova

Дети верхушки Российской на Западе. Так что, ничего наши Западу не сделают. Скорее свой народ долбануть позволят. Я не верю уже. Вон что мигранты делают, вон что делают разные собчачки и галчачки, а их никто и не трогает, как так и надо. А девчонок и старушонок за плакатике нет войне судят, за рисунки детей за мир. Режиссёров за спектакли, писателей за книги. Это что? Дурость? Предательство? Неужели не понятно, что запретный плод сладок. Должен быть выбор. Для того, чтобы был выбор должен быть набор. Запрещают тогда, когда боятся. Нужно сделать так, чтобы выбор был в нашу пользу. В нашу. А это не запретами, а талантом наших писателей, режиссёром сделать можно. Где они? Их нужно найти и платить им за работу, а не этим жирным депутатам гадам.