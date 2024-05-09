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Роджерс: Беспредел вместо законов войны

Напоминаю, что я по-прежнему не военный эксперт, любые мои мнения насчёт военных действий являются дилетантскими (и дальше согласно стандартному дисклеймеру).

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Дети верхушки Российской  на Западе. Так что, ничего наши Западу не сделают. Скорее свой народ долбануть позволят. Я не верю уже. Вон что мигранты делают, вон что делают разные собчачки и галчачки, а их никто и не трогает, как так и надо. А девчонок и старушонок за плакатике  нет войне судят, за рисунки детей  за мир. Режиссёров за спектакли, писателей за книги. Это что? Дурость? Предательство? Неужели не понятно, что запретный плод сладок. Должен быть выбор. Для того, чтобы был выбор должен быть набор. Запрещают тогда, когда боятся. Нужно сделать так, чтобы выбор был в нашу пользу. В нашу. А это не запретами, а талантом наших писателей, режиссёром сделать можно. Где они? Их нужно найти и платить им за работу, а не этим жирным депутатам гадам.
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13 час.
Владимир Бондаренко
если не ошибаюсь, то война Советскому Союзу со стороны гитлеровской германии таки была обьявлена. 22 Июня в 3 часа 30 минут посол германии прибыл в МИД Советского Союза и вручил ноту об обьявлении войны. Толку с этого никакого - уже бомбили аэродромы на границе, но формальность была соблюдена. Вроде так.
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12 час.
АА
Алекс Архипов
Слова, слова... Мы их столько слышали.
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11 час.

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