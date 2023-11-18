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Царьград

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Где шаги в защиту семьи? Битва за будущее России развернулась в коридорах власти

Где шаги в защиту семьи? Битва за будущее России развернулась в коридорах власти

Где шаги в защиту семьи? Битва за будущее России развернулась в коридорах власти - споры охватили Совет Федерации и Государственную Думу.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
На мой взгляд радикальным способом повышения рождаемости в дополнение с существующими выплатами семьям является возрождение закона о налогах на бездетность. Причём прогрессивного и касающегося не только для мужчин. Нет детей с 25 лет - 25% от доходов; нет с 30 лет - 30%, нет с 40 лет - 40%, нет с 50 - 50%. При это безусловно не облагаются налогом мужчины и женщины, не имеющие детей по медицинским показаниям. Полученные средства направлять семьям, имеющим детей.
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