Где шаги в защиту семьи? Битва за будущее России развернулась в коридорах власти

ВБ

Валерий Бирюков

На мой взгляд радикальным способом повышения рождаемости в дополнение с существующими выплатами семьям является возрождение закона о налогах на бездетность. Причём прогрессивного и касающегося не только для мужчин. Нет детей с 25 лет - 25% от доходов; нет с 30 лет - 30%, нет с 40 лет - 40%, нет с 50 - 50%. При это безусловно не облагаются налогом мужчины и женщины, не имеющие детей по медицинским показаниям. Полученные средства направлять семьям, имеющим детей.