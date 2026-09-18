Если сосед берет у тебя в долг табуретку, веревку и мыло - отдавать он их точно не собирается.

– Пошли выпьем!– Я завязал.– Ну, тогда ладно.– А ещё друг, называется! Мог бы и отговорить. Мир так сильно изменился за последнее время, а технологии настолько быстро шагнули вперёд, что в наш суровый и безумный век закончить начатую войну — уже победа.