171 год назад началась Крымская война, которую в Европе в XIX веке называли Восточной

Сегодня 171 год с начала Крымской войны, которую в 19 веке в Европе называли Восточной, потому что она шла на Балканах, Кавказе, Балтийском и Белом морях, а также на Камчатке, когда гарнизон Петропавловска-Камчатского отразил нападение англо-французской эскадры.