«Не у тебя же воруют, чего ты лезешь?» - злится подруга

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

— …Ой, я эту Тамарку терпеть не могу! – с раздражением говорит пенсионерка Галина Романовна. – Вот до всего ей есть дело, а! В каждую бочку затычка! «Тамарка», о которой идет речь – семидесятилетняя подруга Галины Романовны, Тамара Владимировна.