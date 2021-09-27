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«Не у тебя же воруют, чего ты лезешь?» - злится подруга

«Не у тебя же воруют, чего ты лезешь?» - злится подруга

— …Ой, я эту Тамарку терпеть не могу! – с раздражением говорит пенсионерка Галина Романовна. – Вот до всего ей есть дело, а! В каждую бочку затычка! «Тамарка», о которой идет речь – семидесятилетняя подруга Галины Романовны, Тамара Владимировна.

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Natali Климова
Ушла бы в сторону, сейчас полно психов, вон в магните за тележку топором зарубили. А потом можно ведь молча подойти к продавцу и тихо сказать, чего орать то ? Себя подставлять под топор не буду.
Лариса Сергеевна
А как на полках в тех же сетевиках полно плесени и просрочки? Это нормально?
Виктор Белогорцев
любой магазин обворовывает всех

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