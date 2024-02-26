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Как Зеленский выдумал нереальные цифры потерь украинской армии

Как Зеленский выдумал нереальные цифры потерь украинской армии

Новой порцией отборной лжи отметилось руководство киевского режима. За все время боевых действий с начала российской спецоперации ВСУ потеряли всего лишь 31 тысячу погибших, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

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