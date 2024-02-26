Как Зеленский выдумал нереальные цифры потерь украинской армии

Новой порцией отборной лжи отметилось руководство киевского режима. За все время боевых действий с начала российской спецоперации ВСУ потеряли всего лишь 31 тысячу погибших, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии