ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Группа Russ передала свои активы в ООО "РВБ", объединенную компанию оператора наружной рекламы и онлайн-ретейлера Wildberries, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании.
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