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Отсудивший у солдата 500 тысяч рублей депутат лишился своей должности

Отсудивший у солдата 500 тысяч рублей депутат лишился своей должности

Помните скандал с чиновником, который потребовал от участника СВО более 6 млн рублей за оскорбление чести и достоинства? Так вот, его уволили.

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Комментарии
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Николай Домрачев
В окопы его к этому воину в подчинение!
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16 час.
Sergiy Che
Ну политики после огласки такого ясен пень его уберут с глаз долой, что бы рейтинг партии не ронял, но кто уберёт судью, который такой приговор вынес??....
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15 час.
Валерия
Так он член его партии, вот он пусть и вышвыривает его и своей фракции.
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14 час.

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