Хмельницкий. Начало. Как-то раз в одном из публицистических опусов, посвящённых восстанию Богдана Хмельницкого, автору довелось прочесть язвительную характеристику оного: бунт под лозунгом «Возьмите нас к себе в дворяне».
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