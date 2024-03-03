Терапевт Алиева: для занятий утренней зарядкой есть противопоказания

Врач-терапевт Севинч Алиева предупреждает о возможных опасностях утренней зарядки. Физическая активность с утра может быть опасной для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с суставами, приводит слова эксперта Общественная Служба Новостей.
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