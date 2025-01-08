За первую неделю 2025 года инспекторы задержали 80 нетрезвых водителей

Настоятельно рекомендуют не нарушать правила дорожного движения, в эти дни инспекторы работают в усиленном режиме, не дают расслабиться и сами водители, которые приняв на грудь садятся за руль и берут на таран все, что попадается на пути.
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