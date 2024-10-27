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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шара Буллет: «Адесанье нужно уйти на пенсию, чтобы избежать поединка со мной»

«Единственный способ для Исраэля Адесаньи избежать боя со мной – уйти на пенсию», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.

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