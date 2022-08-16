Русофобская ревизия: К чему приведёт Европу запрет виз для россиян и кто от этого выиграет

Почему запрет на шенген для россиян выгоден лишь Вашингтону и как долго продержится сопротивление ряда членов ЕС, которые обсуждают сейчас эту тему.
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