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Министр Латвии Чакша: решение МОК по России оскорбляет честную борьбу

Министр Латвии Чакша: решение МОК по России оскорбляет честную борьбу

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России до участия в Олимпийских играх - 2024 в Париже и заявила, что подобное оскорбляет атлетов из других стран.

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