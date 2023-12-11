Министр Латвии Чакша: решение МОК по России оскорбляет честную борьбу

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России до участия в Олимпийских играх - 2024 в Париже и заявила, что подобное оскорбляет атлетов из других стран.