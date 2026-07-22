Минобороны России заявило об ударе по порту Одессы 22 июля

Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, а также в нескольких украинских областях. 22 июля Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по морским судам и военным объектам в порту Одессы и у населённого пункта Ковалевка.
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