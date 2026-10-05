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Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе в предстоящую ночь

Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе в предстоящую ночь

Синоптики Гидрометцентра РФ, ссылаясь на последние прогностические данные, сообщили, что предстоящей ночью в Московском регионе не ожидается заморозков .

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