Фигурист Галлямов посмеялся над словами бельгийской фигуристки Луны Хендрикс

Ранее спортсменка заявила, что завоевала бы больше медалей, если бы не «русские под допингом». На слова бельгийской фигуристки, чемпионки Европы Луны Хендрикс о допинге среди россиян отреагировал российский фигурист Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной в парном катании.
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