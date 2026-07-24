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Царьград

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В Новороссийске спасатели поймали агрессивного козла Оскара

В Новороссийске спасатели поймали агрессивного козла Оскара

В Новороссийске, на одной из улиц микрорайона Цемдолина, местные жители столкнулись с агрессивным поведением домашнего козла.

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