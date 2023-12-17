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«Во все тяжкие» в Петербурге: полицейские накрыли нарколабораторию, задержаны трое с оборудованием

«Во все тяжкие» в Петербурге: полицейские накрыли нарколабораторию, задержаны трое с оборудованием

На заводе в Петербурге нашли «нарколабораторию». Правоохранители обнаружили и изъяли партию наркотиков стоимостью более 100 млн рублей, а также задержали трех подозреваемых, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу.

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