«Во все тяжкие» в Петербурге: полицейские накрыли нарколабораторию, задержаны трое с оборудованием

На заводе в Петербурге нашли «нарколабораторию». Правоохранители обнаружили и изъяли партию наркотиков стоимостью более 100 млн рублей, а также задержали трех подозреваемых, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу.