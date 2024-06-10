В Красноясрке транспортные полицейские привлекли авиапассажира из Москвы к ответственности за курение на борту воздушного судна

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Красноярска поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна, прибывающего рейсом из Москвы, один из пассажиров нарушил запрет на курение во время полета.
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