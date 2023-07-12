В результате поездки Зеленского в Турцию Киев получил:1. Очередное заявление о поддержке Анкарой территориальной целостности Украины.
Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофы
Комментарии
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лл
лина любимцева
Ну, и?.... Газовый хаб олигархов не отменяется? И отдых... у врагов...
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1 час.
НП
Наталья Павлова
"...по их кислым минам было видно, что именно о том, чтобы вновь отправиться под пули, они не мечтали, сидя в курортной Анталье..." Ну ещё бы! Сидеть на полном пансионе на курорте или отправляться на верную гибель, а не просто под пули (читали, ведь, наверное и смотрели ТВ, в том числе и российское, и прекрасно понимают, что в этот раз именно для них не обойдется ни пленом, ни ранением), ведь они прекрасно понимают, что за ними будет охота, как за "леопрдами" или "абрамсами".
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1 час.
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