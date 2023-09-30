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Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ

Украинские силы в субботу обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Глава администрации Горловки Иван Приходько уточнил информацию об обстреле: со стороны вооруженных формирований Украины был обстрелян поселок шахты имени В.

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