Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ

Украинские силы в субботу обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Глава администрации Горловки Иван Приходько уточнил информацию об обстреле: со стороны вооруженных формирований Украины был обстрелян поселок шахты имени В.
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