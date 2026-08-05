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Аргументы недели

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Младший Кулемин сыграл первый матч за канадских юниоров

Младший Кулемин сыграл первый матч за канадских юниоров

17-летний нападающий Алексей Кулемин, сын известного российского хоккеиста Николая Кулемина, провел первый официальный матч за юниорскую сборную Канады.

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