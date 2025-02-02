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Украинский пленный рассказал, как два года скрывался от военкомов

Украинский пленный рассказал, как два года скрывался от военкомов

Житель Украины Дмитрий Какойло, который оказался в плену в населённом пункте Великая Новосёлка, скрывался от военной полиции и военкомата в Запорожье на протяжении двух лет, несмотря на то, что его имя было внесено в список дезертиров, пишет РИА Новости.

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