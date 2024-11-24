В Госдуме предлагают ограничить сверхдоходы застройщиков

Остановить или снизить рост стоимости квартир поможет исключение необоснованных надбавок по всей цепочке в строительстве: логистике, производстве работ, зарплатах, приобретении земельного участка, подключении к сетям, оплате рекламных услуг и прибыли строителей.
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