Несколько непричёсанных мыслей по-поводу результатов питерского "африканского" Саммита

Мероприятие прошло вполне успешно; в кулуарах под камеру изрядная группа африканских участников среднего и пожилого возраста спела по-русски российский гимн (хорошо всё-таки русскому учили иностранных студентов в советское время и, не исключено, кое-где до сих пор так учат) - на автора это произвело до крайности тёплое впечатление: пели с душой; российский президент, как это всегда и бывает на международных мероприятиях, где он выступает, был до крайности интересен, убедителен и откровенен.