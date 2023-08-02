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Несколько непричёсанных мыслей по-поводу результатов питерского "африканского" Саммита

Несколько непричёсанных мыслей по-поводу результатов питерского "африканского" Саммита

 Мероприятие прошло вполне успешно; в кулуарах под камеру изрядная группа африканских участников среднего и пожилого возраста спела по-русски российский гимн (хорошо всё-таки русскому учили иностранных студентов в советское время и, не исключено, кое-где до сих пор так учат) - на автора это произвело до крайности тёплое впечатление: пели с душой; российский президент, как это всегда и бывает на международных мероприятиях, где он выступает, был до крайности интересен, убедителен и откровенен.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Самое главное в России, кто виноват все знают, а что делать никто не знает. А даже если знает, то только на словах.&quot; Я знаю как надо, пройдет по Земле железом и потопит всех в крови&quot;.
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1 час.
СП
Сергей Потемкин
Хорошее погоняло. Прямо воровское. Гоша Круглый. Звучит
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1 час.

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