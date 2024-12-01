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Audi Q5 Sportback 2025: элегантность и мощь в одном кроссовере

Audi Q5 Sportback 2025: элегантность и мощь в одном кроссовере

года продолжает стилистику модели Q5, но с более спортивным и элегантным дизайном. Audi Q5 Sportback 2025 Этот кроссовер конкурирует с Mercedes GLC Coupe и BMW X4, но отличается более агрессивной внешностью, благодаря купеобразной крыше.

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