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Подростка, выпавшего из окна в Екатеринбурге, обижали в школе

Подростка, выпавшего из окна в Екатеринбурге, обижали в школе

Стали известны подробности в истории гибели подростка в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU. Напомним, 11 апреля, тело 12-летнего подростка, ученика 151-ой школы, было обнаружено возле многоэтажного дома на Новгородцевой улице в Екатеринбурге.

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Комментарии
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Эдуард Николаев
все должны понести наказание , по полной
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