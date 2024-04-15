Подростка, выпавшего из окна в Екатеринбурге, обижали в школе

Стали известны подробности в истории гибели подростка в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU. Напомним, 11 апреля, тело 12-летнего подростка, ученика 151-ой школы, было обнаружено возле многоэтажного дома на Новгородцевой улице в Екатеринбурге.
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