Еврокомиссия не нашла ничего предосудительного в отношениях Microsoft и OpenAI Евр...

Еврокомиссия не нашла ничего предосудительного в отношениях Microsoft и OpenAIЕвропейская комиссия сообщила, что не станет расследовать инвестиции Microsoft в размере $13 млрд в компанию OpenAI, поскольку последняя не подчиняется Microsoft напрямую и вряд ли будет поглощена редмондской компанией.
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