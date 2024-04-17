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Еврокомиссия не нашла ничего предосудительного в отношениях Microsoft и OpenAI Евр...

Еврокомиссия не нашла ничего предосудительного в отношениях Microsoft и OpenAI Евр...

Еврокомиссия не нашла ничего предосудительного в отношениях Microsoft и OpenAIЕвропейская комиссия сообщила, что не станет расследовать инвестиции Microsoft в размере $13 млрд в компанию OpenAI, поскольку последняя не подчиняется Microsoft напрямую и вряд ли будет поглощена редмондской компанией.

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