Более десяти тысяч работающих родителей Петербурга и Ленобласти оформили пособие на ребенка

С начала этого года Отделение Социального фонда России по Петербургу и Ленобласти выплачивает пособие по уходу за ребёнком до полутора лет 10,3 тысячи работающим родителям, сообщили сегодня в пресс-службе отделения.
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