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10 самых горячих снимков юной Шарлиз Терон

10 самых горячих снимков юной Шарлиз Терон

Эта актриса оказала огромное влияние на весь кинематограф стремительных 90-х годов. Роли Шарлиз в «Адвокате дьявола» и «Голове в облаках» до сих пор остаются примерами для подражания — новые звезды безуспешно пытаются повторить образ дивы, не понимая, что успех ее кроется не только в ошеломительной внешности, но и во внутренней, врожденной женственности.

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