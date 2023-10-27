10 самых горячих снимков юной Шарлиз Терон

Эта актриса оказала огромное влияние на весь кинематограф стремительных 90-х годов. Роли Шарлиз в «Адвокате дьявола» и «Голове в облаках» до сих пор остаются примерами для подражания — новые звезды безуспешно пытаются повторить образ дивы, не понимая, что успех ее кроется не только в ошеломительной внешности, но и во внутренней, врожденной женственности.