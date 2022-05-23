Арсенал ЕС на исходе, обстрелы Донбасса и Херсонщины, известный неонацист стал украинцем, заявления Мединского. Хроника событий на Украине на утро 23 мая

ЕС рискует остаться без запасов оружия из-за помощи Украине, киевский режим обстреливает освобожденные территории, американский неонацист получил украинское гражданство, Владимир Мединский рассказал, почему переговоры с Украиной закончились ничем.
ЕС рискует остаться без запасов оружия из-за помощи Украине, киевский режим обстреливает освобожденные территории, американский неонацист получил украинское гражданство, Владимир Мединский рассказал, почему переговоры с Украиной закончились ничем.
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