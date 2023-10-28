Слова Президента РФ могли иметь скрытый смысл

Откровения о «автомобиле» ВВП «небесным» журналистам, данные им во время недавнего визита к его новому другу Си Цзиньпину, были адресованы, похоже, экспертам портала «АвтоВзгляд», а не гражданам Китая, а нашим высокопоставленным гражданам.
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