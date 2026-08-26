В Петербурге закупают соль к будущей зиме

Несмотря на все современные технологии, зимой дороги в Петербурге продолжают посыпать солью. Этот противогололедный материал разъедает обувь горожан и лапы их четвероногих питомцев, весной попадает в почву и грунтовые воды, но все равно остается самым дешевым и удобным в использовании.