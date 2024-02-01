«Амур» объявил о продлении контракта с Мартемьяновым

Андрей Мартемьянов останется в команде минимум до завершения следующего сезона. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что хоккейный клуб «Амур» продлил сотрудничество с главным тренером команды Андреем Мартемьяновым.
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