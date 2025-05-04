Ким Чен Ын ознакомился с производством новых танков, отметив прогресс КНДР в танкостроении КНДР успешно проводит замену устаревших танков на новые современные машины собственной разработки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ким Чен Ын ознакомился с производством новых танков, отметив прогресс КНДР в танкостроении КНДР успешно проводит замену устаревших танков на новые современные машины собственной разработки.
Свежие комментарии