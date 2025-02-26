«Бойтесь пиндосов, дары приносящих»: Путин и Си подтвердили стратегический союз

Политнавигатор 2434495 21.05.2014 21 мая 2014. Президент России Владимир Путин (справа) и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин по окончании церемонии подписания совместных документов в Шанхае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии