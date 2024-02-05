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Закон, порядок, государство

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Танкисты группировки «Центр» уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении СВО

Танкисты группировки «Центр» уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении СВО

Скрытно переместившись на закрытую огневую позицию, три боевых машины провели ориентирование, привязались к местности и навелись на разведанные цели.

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