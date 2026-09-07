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Регион 29

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В Архангельске бензин утром 7 сентября есть только на четырёх АЗС

В Архангельске бензин утром 7 сентября есть только на четырёх АЗС

На двух заправках бензина утром не было, но его поступление ожидают в течение дня.В Архангельске утром 7 сентября бензин был в наличии на четырёх из 12 АЗС, вошедших в оперативную сводку администрации города.

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