В Архангельске бензин утром 7 сентября есть только на четырёх АЗС

На двух заправках бензина утром не было, но его поступление ожидают в течение дня.В Архангельске утром 7 сентября бензин был в наличии на четырёх из 12 АЗС, вошедших в оперативную сводку администрации города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Владимир Путин ра...
- LD ВЦИОМ: 59% россия...
- В Архангельске вр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым