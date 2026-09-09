В Туле 12 сентября ограничат продажу алкоголя в центре

Ограничение на продажу алкоголя введут с 8 утра 12 сентября до 1 ночи 13 сентября в местах проведения праздничных мероприятий и в радиусе 1 километра от них.
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