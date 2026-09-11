«Московские мастерские» представят выставку «Отель на краю Вселенной»

Выставка «Отель на краю Вселенной» откроется в арт-центре «Московские мастерские» 30 сентября. В городском арт-центре «Московские мастерские» Агентства креативных индустрий (АКИ) с 30 сентября по 2 декабря пройдет выставка «Отель на краю Вселенной».