«Московские мастерские» представят выставку «Отель на краю Вселенной»

Выставка «Отель на краю Вселенной» откроется в арт-центре «Московские мастерские» 30 сентября. В городском арт-центре «Московские мастерские» Агентства креативных индустрий (АКИ) с 30 сентября по 2 декабря пройдет выставка «Отель на краю Вселенной».
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