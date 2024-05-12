Песков объяснил решение выдвинуть Белоусова на пост министра обороны РФ

Российское оборонное ведомство должно быть открытым для инноваций, а также передовых идей. Этим в числе прочего, вероятно, руководствовался глава государства Владимир Путин, выдвигая на должность главы Минобороны гражданского человека, предположил Дмитрий Песков.
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